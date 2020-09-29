Суд Алматы отказал в апелляционной жалобе адвокатам Асии Тулесовой

Во вторник, 29 сентября, в Алматинском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов активистки Асии Тулесовой, которую 12 августа приговорили к одному году ограничения свободы. Ее обвиняли в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Тулесова свою вину не признала, заявив, что на июньском митинге, после которого ее арестовали, она не ударила полицейского, а сбила с него фуражку. При этом она все же извинилась.

Ее адвокаты Назерке Ризабекова, Джохар Утебеков и Алимжан Оралбай пытались оспорить решение суда первой инстанции, но суд отказал им в апелляционной жалобе.

Защитники заявили несколько ходатайств. В частности, Утебеков подчеркивал, что видеозапись, которую предоставили в суде, была смонтирована из других коротких видео, и в ней нарушен хронологический порядок. В связи с этим адвокат просил допросить сотрудника полиции Гончарова, который «предоставил следователю видеозапись». Он также ходатайствовал, чтобы в департаменте полиции произвели «выемку оригиналов видеозаписей, который Гончаров по непонятным мне причинам скомпипилировал, смонтировал в видеозапись, разместив ее намеренно в нарушение хронологического порядка».

Адвокат отметил, что в приговоре есть неточности.

«В приговоре суд пишет, что Тулесова ударила потерпевшего Турганбека, когда он пресекал нарушение общественного порядка. Однако суд не поясняет при этом, какие нарушения общественного порядка Турганбек пресекал, чьи незаконные действия Турганбек пресекал. Этого нет в приговоре. Считаю, что эти утверждения суда голословны, так как в суде первой инстанции Тургнабек показал, что когда он хватал Тулесову, он боялся, что она попадет под машину и именно для этого он ее схватил. Очевидно, это не является пресечением ее «незаконных действий». На видеозаписи следствия заметно, что Тулесова стояла спиной к Турганбеку, не видела его. Турганбек схватил ее, и она пыталась отбиться от того, что ее незаконно хватали, она даже не видела, что Тургнабек был в форме. На видеозаписи это отчетливо видно. В силу части 2 статьи 32 Уголовного кодекса не является уголовным правонарушением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, при защите личности и общественно опасного посягательства. Таким образом, в действиях Тулесовой в отношении Турганбека отсутствует субъективная сторона преступления», - сказал Оралбай.

Адвокат Ризабекова подчеркнула, что Тулесова «лишь смахнула фуражку [с полицейского]».

Сама Тулесова в свою очередь заявила, что «человека у нас в стране могут осудить по видео непонятного происхождения».

Ее защитник и мать Жанар Джандосова подчеркнула, что у Тулесовой были ссадины на ногах и ребрах, это произошло после инцидента у автозака, когда полиция разгоняла митингующих.

«В приговоре почему-то это даже не упоминается. То есть на самом деле это была ее реакция, весь этот эпизод с фуражкой», - сказала Джандосова.

«Говорят, что полицейские охраняли правопорядок. Но на самом деле такое отношение, что они этот порядок и создавали. Если бы они там не стояли, люди спокойно бы проходили к месту. Там были не только те, кто шел на митинг, но и просто прохожие, которым отвезли в РУВД, потом отпустили. Где-то сто человек без всякой причины отвезли в эти РУВД», - добавила Джандосова.