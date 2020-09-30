104 случая заражения коронавирусом среди школьников выявлено с начала учебного года

33 ребенка обучались в дежурных классах
Тамара Вааль, Vласть
С начала учебного года в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 104 школьника, 33 из них посещали дежурные классы, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.
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