104 случая заражения коронавирусом среди школьников выявлено с начала учебного года

С начала учебного года в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 104 школьника, 33 из них посещали дежурные классы, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 104 случая КВИ, в том числе 33 среди детей, обучающихся в дежурных классах. Установлено 550 контактных, среди которых выявлено 7 случаев (заражения – V)», - сообщил Цой.

Вместе с тем 71 случай выявлен среди детей, обучающихся дистанционно, установлено 240 контактных, выявлено 15 случаев COVID-19. Глава Минздрава отметил, что в случае 100-процентного обучения в офлайн-режиме, количество контактных «возросло бы как минимум до 1500 человек и привело бы к вероятному распространению заболеваемости среди учеников, персонала школ и членов семьи».

«В этой связи акимам территорий необходимо обеспечить неукоснительное исполнение требований по обеспечению санитарно-дезинфекционного, масочного режима, наполняемости классов и иных установленных мер по профилактике КВИ в организациях образования», - отметил министр.