Мажилис одобрил ратификацию соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области миграции

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции». Документом предусматривается, в том числе, выявление двойного гражданства.

«Законопроектом создаются условия статистически-правовой, научной и методической информации по обмену сведениями о гражданах государств-сторон, находящихся на их территории, опытом оказания практической помощи, рассмотрения вопросов правового статуса пребывания граждан на территории государств-сторон, а также выявление нарушений миграционного законодательства», - сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что парламентом Республики Беларусь аналогичное соглашение ратифицировано 18 мая 2020 года.

Вместе с тем в заключении профильного комитета мажилиса отмечается, что документ позволит пресекать факты двойного гражданства.

В целом, по информации МВД, аналогичные соглашения Казахстан подписал с 23 странами, готовится еще 9.

«Благодаря этим соглашениям будет урегулирован порядок обмена информацией в сфере противодействия незаконной миграции. Решается вопрос о передаче нарушителей миграционного законодательства других стран, а также упорядочивание сроков пребывания иностранцев в Казахстане», - подчеркнул Тургумбаев.