Рейсы Air Astana из Алматы в Киев будут выполняться три раза в неделю

C 29 сентября граждане Казахстана могут путешествовать в Киев, так как истек срок правительственных ограничений Украины на въезд иностранных граждан. Рейсы Air Astana из Алматы будут выполняться три раза в неделю, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Прямые регулярные рейсы из Алматы в Киев выполняются по средам, субботам и воскресеньям на авиалайнерах Airbus A320», - говорится в сообщении.

При этом обязательным условием для всех иностранных граждан является наличие страхового полиса, его должна выдавать компания, зарегистрированная в Украине, или иностранная страховая компания, которая имеет представительство на территории Украины/или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины.

«Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, связанной с лечением, и действовать весь срок пребывания в Украине. Для граждан Украины и людей с постоянным видом на жительство в Украине наличие страховки не обязательно», - подчеркнули в АО «Эйр Астана».

Что касается пассажиров, прибывающих из Украины в Казахстан, то они должны будут сдать ПЦР-тест в течение 48 часов после прилета или пройти 14-дневный домашний карантин. При наличии справки с отрицательным результатом ПЦР (с момента ее получения должно пройти не более 5 суток на момент пересечения границы Республики Казахстан) проходить тест повторно в Казахстане не нужно.