27 предприятий с люксембургским участием действуют в Казахстане
Парламент ратифицировал протокол с Люксембургом об исключении двойного налогообложения
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан не будет платить налог на дивиденды, полученные от акций предприятий, расположенных в Люксембурге. Такие норм прописаны в законе «О ратификации протокола о внесении дополнения в конвенцию между правительством Республики Казахстан и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Целью протокола является освобождение от уплаты налога на дивиденды, выплачиваемые правительству Казахстана при владении акциями в предприятиях, зарегистрированных на территории Люксембурга», - сказал депутатам министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Он отметил, что внесение дополнений в действующую конвенцию вызвано необходимостью защиты интересов бюджета страны через освобождение от налогообложения выплачиваемых дивидендов при их связанности с государственным владением. В частности, документом конкретизированы фактические владельцы дивидендов. Со стороны Казахстана – это правительство, центральный или местный орган власти, Национальный банк.

По информации министра, в нашей стране действуют 27 юридических лиц, филиалов и представительств с люксембургским участием, которые уплатили 37 млрд тенге налогов за 2019 год.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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