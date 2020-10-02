Уголовное дело по факту хищения средств на строительство LRT в столице передано в суд

Уголовное дело в отношении должностных лиц столичного акимата и руководства ТОО «Астана LRT» по фактам хищения передано в суд, сообщили в пятницу в пресс-службе Антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата города Астаны, ТОО «Астана LRT» и других по факту хищения 5,8 млрд тенге при реализации проекта легко-рельсового транспорта», - сообщили в Антикоррупционной службе.

По их информации, суду предано 7 лиц, а экс-глава ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан и замакима Астаны Канат Султанбеков находятся в международном розыске с мерой пресечения «содержание под стражей».

«Окончательное решение о степени виновности каждого фигуранта дела будет определено судом. Иная информация в интересах следствия и в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит», - отметили в Антикоре.

По версии следствия, преступная схема была организована заместителем акима столицы Канатом Султанбековым, занимавшим эту должность с ноября 2007 по май 2008 года, и руководителем «Астана LRT» Талгатом Арданом при пособничестве казахстанских и иностранных компаний. При участии руководителей управления акимата Аманжолова и Нурпеисова они утвердили затраты с завышением на 24 млрд тенге. В эту сумму вошли расходы по разработке ПСД, оказания консультационных услуг и технического надзора. В свою очередь директора подрядных организаций заключили мнимые договоры по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичили средства через лже-предприятия.