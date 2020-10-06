В Кыргызстане оппозиция сформировала координационный совет

Совет, который возглавил лидер партии «Бутун Кыргызстан» и бывший спикер парламента Адахан Мадумаров, призвал провести внеочередную сессию действующего созыва Жогорку кенеша.

На этом заседании предлагается избрать нового спикера и принять отставку правительства для создания коалиционного правительства народного доверия, в которое войдут представители широких политических сил.

Участники совета высказались против деления портфелей в правительстве и заявили, что их главной целью является восстановление спокойствия в стране.

«Это очень важно – не нарушить законодательство, поскольку это основа всего. Надо также отметить, что сегодня представители партий не делят портфели, речь об этом не стоит. Мы говорим о том, чтобы восстановить правительство, чтобы оно было в легитимном поле. Мы должны отработать наши действия в строгом соответствии с Конституцией», — сказал бывший премьер-министр Сапар Искаков, который этой ночью был освобожден из колонии под Бишкеком.

Оппозиция возложила ответственность за произошедшее в стране на президента и правительство. Адахан Мадумаров заявил, что представители совета не встречались с президентом Сооронбаем Жээнбековым и не знают, где он находится.

Минувшей ночью после нескольких часов противостояния оппозиция заняла здания парламента, сегодня – Генпрокуратуры и МВД. Из заключения были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев и другие чиновники.