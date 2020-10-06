Меркель встретилась с Тихановской

В Берлине во вторник прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского политика Светланы Тихановской. Они говорили о путях разрешения политического кризиса в Беларуси, передает Еврорадио .

Встреча Меркель и Тихановской длилась 45 минут. Белорусский политик рассказала об акциях протеста в Беларуси и увеличении количества политзаключенных. "Поэтому сейчас очень важно прекратить насилие и освободить политзаключенных", - сказала Тихановская. Она подчеркнула, что главная цель белорусского народа - новые выборы в ближайшее время.

Светлана Тихановская была основным кандидатом оппозиции на президентских выборах 9 августа. По их результатом президентом был назван Александр Лукашенко, а оппозиция их результаты не признала. В стране почти два месяца не стихают акции протеста, несколько десятков человек арестованы по обвинению в попытке захвата власти или организации беспорядков, тысячи - получили административные аресты и штрафы.

Многие оппозиционные политики, включая Тихановскую, были вынуждены покинуть Беларусь.