Встреча продолжалась 45 минут
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Меркель встретилась с Тихановской
Фото twitter.com/RegSprecher​

В Берлине во вторник прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского политика Светланы Тихановской. Они говорили о путях разрешения политического кризиса в Беларуси, передает Еврорадио.

Встреча Меркель и Тихановской длилась 45 минут. Белорусский политик рассказала об акциях протеста в Беларуси и увеличении количества политзаключенных. "Поэтому сейчас очень важно прекратить насилие и освободить политзаключенных", - сказала Тихановская. Она подчеркнула, что главная цель белорусского народа - новые выборы в ближайшее время.

Светлана Тихановская была основным кандидатом оппозиции на президентских выборах 9 августа. По их результатом президентом был назван Александр Лукашенко, а оппозиция их результаты не признала. В стране почти два месяца не стихают акции протеста, несколько десятков человек арестованы по обвинению в попытке захвата власти или организации беспорядков, тысячи - получили административные аресты и штрафы.

Многие оппозиционные политики, включая Тихановскую, были вынуждены покинуть Беларусь.

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