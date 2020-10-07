Увеличить мощность лабораторий и снизить стоимость ПЦР-тестов поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев недоволен низким уровнем проведения ПЦР-тестирования граждан Казахстана, а также высокими ценами на тесты. Об этом он заявил в среду в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции.

«Наблюдается тенденция снижения объемов тестирования. В среднем проводится 18 тыс. исследований в сутки при возможности проведения от 40 до 60 тыс. Загруженность лабораторий составляет 40%», - сказал Токаев, отметив, что властям так и не удалось добиться выравнивания объемов в региональном разрезе.

Например, в расчете на 100 тыс. населения минимальный уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный уровень – в Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Президент напомнил, что максимальное количество исследований проводилось в июне этого года – 33 тыс. исследований в сутки, 5 октября было проведено почти 11 тыс. исследований.

«В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину. Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования», - подчеркнул глава государства.

Связанная с этим проблема, по его словам, в стоимости тестирования.

«Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими – от 10 до 18 тыс. тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. От правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования», - поручил он.

Кроме того, считает президент, также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими.

«Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более приемлемый для граждан. Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты», - заключил Токаев.