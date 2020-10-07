Это связано с объявлением ее в розыск в Беларуси
  • 242
Тихановскую объявили в розыск в России

Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск согласно базе МВД России, пишет "Новая газета".

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в розыск Тихановская была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси «антиконституционной» и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (статья 361 Уголовного кодекса).

Светлана Тихановская - кандидат на пост президента Беларуси на выборах 9 августа. После проведения голосования, в связи с угрозами в ее адрес, она была вынуждена уехать из страны.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Во всех регионах материнская смертность выросла в несколько раз – Токаев
Новости
Больницы Мангистауской и Алматинской областей плохо подготовлены ко второй волне коронавируса – Токаев
Новости
Низкий уровень развития ветслужбы привел ко вспышке птичьего гриппа в Казахстане, считает Токаев
Просматриваемые
Новости
Сайт для голосования на праймериз «Нур Отана» не выдержал нагрузки в первый же день
Новости
Кыргызстан меняет власть. Онлайн
Новости
Снег и минусовую температуру прогнозируют синоптики в Казахстане в октябре
Новости
Казахстан приостанавливает возобновление авиасообщений со странами с 5 октября
Новости
​В Казахстане завершилось голосование на праймериз партии «Нур Отан»
Новости
Три жилых дома в Алматы могут снести ради нового здания ДКНБ