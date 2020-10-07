Тихановскую объявили в розыск в России

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в розыск Тихановская была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси «антиконституционной» и заявила, что совет направлен на захват власти. В связи с созданием совета в стране возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (статья 361 Уголовного кодекса).

Светлана Тихановская - кандидат на пост президента Беларуси на выборах 9 августа. После проведения голосования, в связи с угрозами в ее адрес, она была вынуждена уехать из страны.