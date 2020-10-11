В Таджикистане проходят выборы президента. Гражданам страны предлагают проголосовать за 5 кандидатов, однако фаворитом среди них остается действующий 68-летний глава государства Эмомали Рахмон.

Как сообщает ТАСС, на территории страны организовано 3 375 избирательных участков, еще 39 участков для голосования действуют за рубежом в 29 странах​. Участки открылись в 06:00 (07:00 по времени Алматы) и будут работать до 20:00 (21:00). В комиссии уточнили, что в списки избирателей включено более 4,9 млн. граждан страны. Для отслеживания избирательного процесса работают 145 международных наблюдателей, представляющие различные международные организации, освещают выборы более 300 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.

В ходе выборов граждане изберут главу государства, на пост которого претендуют пять кандидатов − действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана; Рустам Латифзода (выдвинут Аграрной партией); Абдухалим Гаффорзода (выдвинут Социалистической партией); Рустам Рахматзода (выдвинут Партией экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (выдвинут Коммунистической партией). Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов. Предварительные итоги голосования будут объявлены Центризбиркомом 12 октября, окончательные - в течение 10 дней.

Подробнее о нынешних выборах в Таджикистане читайте здесь.