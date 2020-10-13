Жээнбекова он назвал легитимным главой страны
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Токаев приветствует возвращение ситуации в Кыргызстане в
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует постепенную нормализацию ситуации в Кыргызстане.

"Приветствую постепенное возвращение ситуации в Братском Кыргызстане в конституционное поле, к чему наша страна призывала все политические силы с самого начала их противостояния", - написал Токаев в Twitter вечером во вторник.

При этом он назвал Сооронбая Жээнбекова "легитимным главой государства" и поддержал "его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране".

"Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник", - заявил Токаев.

На минувшей неделе президенты четырех центрально-азиатских стран - Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - выпустили совместное заявление, в котором призвали к нормализации ситуации в Кыргызстане.

Кыргызстан переживает политический кризис после парламентских выборов 4 октября, которые вызвали волну протестов, привели к захвату административных зданий, отставке правительства. Президент страны Сооронбай Жээнбеков выражал готовность уйти в отставку после возвращения ситуации в республике в правовое русло.

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