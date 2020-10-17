В Казахстане запустили петицию против онлайн-голосования на парламентских выборах. По мнению лидера политического движения HAQ Тогжан Кожалиевой, такая форма проведения электорального мероприятия не может гарантировать тайны голосования и потому создает возможности для различных манипуляций и нарушений, цитирует её Ак Жайык .

На этой неделе министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации предстоящее электоральная процедура может пройти в дистанционном режиме.

«Если учитывать последнее заявление министерства здравоохранения и о возможном локдауне в январе и феврале, то наверняка нас готовят именно к онлайн-голосованию», − предполагает Кожалиева. − В связи с этим мы разработали и выпустили петицию против таких выборов и хотим выразить свое категорическое несогласие». Активистка убеждена, что дистанционная форма создает условия для накрутки голосов и отказа от независимого наблюдения. «В мире ещё не было прецедента онлайн-голосования. В интернете проводятся референдумы или голосования за какого-то артиста, но онлайн-голосование за партии или выборы в законодательные органы - такого пока нет», − настаивает она.

Поддерживающие петицию считают, что при объявлении локдауна необходимо перенести выборы в парламент на постковидный период, как это было сделано в Великобритании, Сербии, Южной Корее. Прошедшие праймериз партии «Нур Отан», по словам составителей, показал, насколько непрозрачна смешанная система выборов. Они убеждены, что электоральная система Казахстана не готова к онлайн-голосованию ни технически, ни законодательно.

Кроме того, в петиции есть требования проводить независимые exit-poll и дать возможность избирателям проголосовать «Против всех».

Выборы в мажилис и региональные маслихаты должны пройти в январе-феврале 2021 года.