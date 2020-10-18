Токаев анонсировал первое заседание совета по реформам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что первое заседание совета по реформам состоится в среду, 21 октября.

Токаев написал в Twitter, что провел встречу со своим советником Сумой Чакрабарти, в ходе которой обсудил повестку первого заседания совета по реформам.

"Обозначены базовые реформы, их проработка должна быть начата в кратчайшие сроки", - сообщил он.

Совет по реформам Токаев сформировал в начале сентября. В него вощли крупные чиновники, а также внештатный советник президента Чакрабарти и председатель президиума нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев. Совет должен выработать направления дальнейших реформ в Казахстане.