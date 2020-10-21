КНПК заявила о готовности участвовать в выборах в мажилис

Коммунистическая народная партия Казахстана заявила о готовности идти на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты.

«Указ президента страны по проведению выборов в установленные Конституцией сроки оправдал ожидания и подтвердил наши планы на активный политический процесс. У нас есть все необходимые ресурсы для равноправной борьбы, и мы готовы вступить в предвыборную кампанию с решительной уверенностью в успехе. Это реальный показатель доверия казахстанцев идеям социализма, равноправия и справедливого распределения благ», - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facеbook.

Коммунисты уверены, что непоколебимые принципы по достижению социальной справедливости смогут сохранить устойчивость экономики и социальной сферы в период мирового кризиса и обеспечить благополучие граждан Казахстана. Поэтому предстоящие выборы – очередной этап, который позволит партии «подтвердить свою состоятельность и увеличить присутствие в представительных органах власти».

«Проведение выборов в маслихаты по партийным спискам открывают новые возможности для расширения участия сторонников партии в управлении государством», - отмечается в заявлении.

Коммунисты заявили, что знают проблемы регионов, имеют четкое видение по их развитию и работают с каждым человеком.

«Наша идея – укрепление страны, справедливость, единство, согласие и равноправие всех граждан, достойная жизнь каждого человека. Мы уверены в проведении эффективных выборов и нацелены на организацию конструктивной и открытой электоральной кампании, активное участие и поддержку нашей работы всех патриотов, стремящихся к процветанию Казахстана», - подчеркнули в партии.