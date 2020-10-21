Партия «Бірлік» анонсировала свое участие в выборах в мажилис и маслихаты. Официально решение будет принято на ближайшем съезде, который, предварительно, состоится после 10 ноября. На съезде также будут утверждены партийные списки, сообщает пресс-служба партии.

«Я, как председатель партии «Бірлік» (Серик Султангали − V), не скрою, что сегодняшнее выступление президента Касым-Жомарта Токаева вселило нам уверенность. И я официально объявляю о готовности нашей организации участвовать в предстоящих выборах. Поэтому на ближайшем съезде мы примем соответствующее решение и утвердим партийные списки из числа наиболее активных членов для участия в текущей избирательной кампании», - говорится в сообщении партии.

По словам Султангали, решение президента провести выборы в утвержденные законодательством сроки дало партии возможность провести необходимую подготовку. На предыдущем съезде 30 сентября члены «Бірлік» утвердили «контуры» предвыборной платформы и внесли изменения в устав.

Султангали настаивает, что все зарегистрированные партии должны принять участие в выборах, чтобы «показать свою политическую зрелость». Отбор депутатов, по его словам, обеспечит «плюрализм мнений, дискуссии, конкуренцию идей и предложений во благо граждан страны».

Указ о назначении очередных выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов республики Казахстан на 10 января 2021 года президент подписал 21 октября.

Партия «Бірлік» создана в 2013 года в результате объединения партий «Адилет» и «Руханият». Партия на последних парламентских выборах не смогла набрать даже 1% голосов, а после выборов не проявляла никакой активности, у нее нет даже собственного сайта.