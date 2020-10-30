В прошлом году ее осудили за незаконное пересечение границы
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Этническая казашка из Китая Кайша Акан получила статус беженки в Казахстане
Фото Дулата Есназара

Назерке Курмангазинова, Vласть

Бежавшая из Китая этническая казашка Кайша Акан получила статус беженки в Казахстане. Об этом сообщил активисты из “Нағыз атажұрт еріктілері” на своей странице Facebook.

Прошение о предоставлении статуса удовлетворило управление миграционной службы департамента полиции Алматы накануне. Акан получила статус сроком на один год.

43-летняя этническая казашка Кайша Акан в мае 2018 года незаконно пересекла казахстанско-китайскую границу. Позднее суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы без выдворения в Китай. Затем ей было выдано свидетельство лица, ищущего убежище, которое обновляется каждые три месяца. Срок действия ее удостоверения лица, ищущего убежище, истекал 20 ноября 2020 года.

В октябре, помимо Кайши Акан, статус беженцев получили еще трое этнических казахов, бежавших из Китая из-за опасений преследования.

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