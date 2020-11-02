Экс-премьер Молдовы и действующий президент вышли во второй тур выборов

В первом туре президентских выборов после подсчета 98,04% протоколов с избирательных участков экс-премьер Молдовы Майя Санду обошла действующего президента страны Игоря Додона на три десятых процента, сообщает ТАСС .

По данным Центральной избирательной комиссии, Санду набрала 34,39%, у Додона – 34,11% голосов избирателей. Кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый набрал 16,9% голосов, Виолетта Иванов от партии «Шор» – 6,75%, председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе – 1,42%, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку – 2,01%, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу – 3,24% и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,18%.

Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.