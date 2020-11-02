В столице еще раз снизили стоимость газа для потребителей

Комитет по регулированию естественных монополий утвердил тариф на газ в столице в этот отопительный сезон ниже планируемого акиматом уровня, сообщает Sputnik Казахстан .

«Утвержден тариф для Астанинского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на товарный газ для Нур-Султана в размере 30,9 тенге без учета НДС за 1 кубометр (с учетом НДС 34,6 тенге за кубометр) с вводом в действие с 1 ноября 2020 года. Тариф будет действовать один год», - сообщили в ведомстве.

При расчете конечной цены реализации газа для потребителей учитывались действующие предельные цены его оптовой реализации, утвержденные приказом министра энергетики от 18 мая 2020 года.

Ранее столичный акимат определился с ценой на газ, который получат жители столицы через газопровод «Сарыарка». Изначально предполагалось, что стоимость одного кубометра будет составлять 60 тенге, однако ее снизили до 45 тенге.