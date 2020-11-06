Он сменил на этом посту Серика Жумангарина
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Арман Шаккалиев назначен министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
ФОТО с сайта INFORM.KZ

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 ноября новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Арман Шаккалиев, сообщается на сайте ЕЭК.

В компетенцию Шаккалиева войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.

Арман Шаккалиев сменил на этом посту Серика Жумангарина, ставшего председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

В разные годы Шаккалиев занимал руководящие должности в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования, был директором Казахстанского института стандартизации и сертификации​, руководил департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК. До назначения на должность в ЕЭК занимал пост председателя комитета технического регулирования и метрологии в министерстве по инвестициям и торговле и министерстве по торговле и интеграции.

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