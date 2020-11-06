Арман Шаккалиев назначен министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

Он сменил на этом посту Серика Жумангарина
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 ноября новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Арман Шаккалиев, сообщается на сайте ЕЭК.
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