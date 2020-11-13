Потери бюджета Саудовской Аравии из-за обвала цен на нефть оценили почти в $30 млрд

Бюджет Саудовской Аравии в этом году не досчитается более 100 млрд риалов или порядка $30 млрд из-за обвала цен на нефть. Об этом, по данным РИА Новости , сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.

«Согласно представленному в прошлом году прогнозу бюджета на 2020 год, доходы государства ожидались в размере 833 млрд риалов (более $222 млрд), из которых 513 млрд (около $136,7 млрд) приходились на нефтяные доходы. После обвала цен на нефть в этом году доходы от нефти фактически снизились примерно до 410 млрд риалов (более $109 млрд)», - отметил он.

По его словам, этих доходов недостаточно для покрытия даже статьи о выплате заработной платы госслужащим, которая в бюджете этого года составляет 504 млрд риалов (свыше $134 млрд), поэтому стране пришлось увеличивать доходы, не связанные с нефтедобычей, примерно до 360 млрд риалов (порядка $96 млрд). Благодаря этому, «удалось сохранить размер заработной платы граждан и большую часть надбавок и бонусов, продолжить выплачивать капитальные расходы в размере 137 млрд риалов (больше $36 млрд), а также покрыть высокие расходы на здравоохранение в связи с пандемией в размере 188 млрд риалов (примерно $50 млрд)», отметил бен Сальман.