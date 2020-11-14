Жапаров подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

Садыр Жапаров в субботу подал документы для участия в президентских выборах, передает Kloop со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно постановлению Центризбиркома, кандидаты должны сдать все необходимые документы для участия до 14 ноября включительно. Жапаров стал 37-м кандидатом, подавшим документы в ЦИК.

В субботу, как ожидается, он сложит полномочия премьер-министра и исполняющего обязанности президента, как того требует законодательство Кыргызстана.

Исполняющим обязанности президента станет спикер парламента Талант Мамытов - давний соратник Жапарова. Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Артем Новиков.

К досрочным выборам президента привел политический кризис 5 октября, когда тысячи недовольных результатами выборов в парламент вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента и в итоге добились обеих.

Досрочные выборы президента Кыргызстана пройдут 10 января. Выборы в парламент отложены на неопределенный срок, Садыр Жапаров расчитывает до них провести конституционную реформу и вновь сделать Кыргызстан президентской республикой.