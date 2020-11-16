Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы

После подсчета ЦИК 99% голосов она набирает 56,91% против 43,09% у действующего главы государства Игоря Додона. Эксперты считают, что подсчет оставшихся голосов уже ничего не изменит. В штабе Санду еще до объявления ЦИК официальных данных начали праздновать ее победу, рассказывал NewsMaker.

В первом туре президентских выборов Майя Санду также обошла действующего президента страны Игоря Додона на три процентных пункта. Но тогда оба кандидата не набрали нужного для победы числа голосов.

48-летняя Майя Санду Санду в разное время работала в государственных учреждениях, сотрудничавших с ЕС, Всемирным банком, ООН и другими международными организациями, занимала пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В Молдову из США Санду вернулась, получив в 2012 году предложение занять пост министра просвещения. На этом посту она получила широкую известность благодаря жестким реформам в сфере образования, репутацию решительного реформиста и борца с коррупцией. Заняв пост премьера в июне 2019 года, Санду пообещала победить коррупцию, проводить политику евроинтеграции и поддерживать конструктивные отношения с Россией. Одним из первых резонансных решений нового премьера было учреждение Дня памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов и траура 23 августа, а также 24 августа, когда Молдова празднует День освобождения от фашизма.

На президентских выборах 2016 года Майя Санду выступила единым кандидатом от проевропейских сил, но пройдя во второй тур, она проиграла Додону с разницей в 4 п.п.