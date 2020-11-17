Случаи зафиксированы во всех регионах
241 учитель и 1042 школьника заразились коронавирусом с 1 сентября – Есмагамбетова
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Абсолютно во всех регионах Казахстана зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией среди детей и педагогов. Как сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, с 1 сентября выявлены случаи заболевания у 241 учителя.

«С начала учебного года зарегистрировано 241 заболевания коронавирусной инфекции среди персонала школы. Это случаи среди учителей во всех 17 регионах», - сообщила Есмагамбетова.

Она подчеркнула, что по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лиц и проводятся необходимые мероприятия в очагах заражения.
Она также сообщила, что с 1 сентября по 17 ноября коронавирусной инфекцией заразились 302 школьника, обучающиеся в дежурных классах, и 740 школьников, которые учатся дистанционно.

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