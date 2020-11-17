241 учитель и 1042 школьника заразились коронавирусом с 1 сентября – Есмагамбетова

Случаи зафиксированы во всех регионах
Тамара Вааль, Vласть
Абсолютно во всех регионах Казахстана зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией среди детей и педагогов. Как сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, с 1 сентября выявлены случаи заболевания у 241 учителя.
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