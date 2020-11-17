Сейчас ситуация кардинально отличается от начала сентября, заявили в профильном ведомстве
Из-за пандемии коронавируса российские вузы пока не готовы принимать иностранных студентов, в том числе из стран СНГ, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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