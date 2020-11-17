Из-за пандемии коронавируса российские вузы пока не готовы принимать иностранных студентов, в том числе из стран СНГ, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Коллеги из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет. Вы видите ситуацию в наших городах и крупных университетах, теперь уже и мы не готовы принимать . Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября», - цитирует Фалькова Sputnik Казахстан.

Ранее группа иностранных студентов, в том числе из Казахстана, написала коллективное обращение на имя председателя штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность пересечения сухопутных границ и организации для них чартерных рейсов. По словам студентов, они не могут приступить к учебе, так как билеты на рейсы раскуплены.

Посольство Казахстана предложило оперативному штабу РФ рассмотреть вопрос о дополнительных чартерных рейсах для казахстанских студентов в несколько городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Астрахань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск и Омск).