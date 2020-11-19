20 кандидатов в депутаты мажилиса вошли в партийный список партии «Адал»

В четверг в ходе VII внеочередного съезда партия «Адал» утвердила партийный список кандидатов в депутаты мажилиса парламента.

В список вошли 20 человек. В их числе председатель партии Серик Султангалиев, экономист Эльдар Жумагазиев, спортсмен и общественный деятельно Ардак Назаров, тележурналисты Максат Толыкбай и Даулет Мукаев, председатель Национальной ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан Ата» Алмасбек Садырбаев, заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», эксперт в области образования Олжас Ордабаев, президент Союза фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев и другие.

«Мы не смогли преодолеть 7% барьер (на прошлых выборах - V). Я думаю, в этот раз сможем. Мы учли все ошибки, наша подготовка будет еще лучше, наша уверенность еще выше», - сказал председатель партии Серик Султангалиев.

«Адал» - новое название партии «Бирлик». На предыдущих выборах в мажилис она получила немногим более 21 тыс. голосов – менее 1%. В ноябре партия начала ребрендинг и привлекла новых членов политсовета, которые теперь составили костяк партсписка.

Выборы в мажилис и маслихаты состоятся 10 января 2021 года.