Несколько сотен человек прошли маршем по Бишкеку против новой Конституции

В Бишкеке, несмотря на холодную погоду, прошел марш несогласных с изменением Конституции. Марш прошел спокойно и без провокаций, передает Kloop .

В марше участвовали несколько сотен человек, они принесли с собой плакаты о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.

Участники марша прошли через весь центр Бишкека до центральной площади Ала-Тоо. Среди них были депутаты Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, а также экс-омбудсмен Кубат Оторбаев.

Участники марша критикуют проект новой Конституции за значительное расширение полномочий президента и сокращение полномочий парламента. СМИ предлагается карать за нарушения «нравственности». При этом некоторые статьи проекта противоречат друг-другу, предлагаемый курултай и парламент частично дублируют функции друг друга, а премьер становится номинальным чиновником, так как все возможные полномочия передаются в руки президента.

Проект Конституции прозвали «Ханституцией».

Референдум по новой Конституции предполагается провести в один день с президентскими выборами - 10 января следующего года.