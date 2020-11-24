​Прокуратура Алматы начала досудебное расследование вырубки деревьев на улице Толе би

Прокуратура Алматы начала расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев на улице Толе би при благоустройстве территории, прилегающей к магазину Sulpak. Оно ведется по статье 340 уголовного кодекса − незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении прокуратура вновь отметила, что уполномоченные государственные органы не выдавали разрешение на вырубку деревьев возле магазина: «В ходе расследования будет назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет оценен ущерб и дана правовая оценка. Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры города Алматы».

В воскресенье в соцсетях появились фотографии спиленных деревьев по адресу Толе би, 187, рядом с торговым центром, в котором расположен один из филиалов магазина Sulpak. Этот филиал открылся несколько дней назад после ремонта. Жители района сообщали в соцсетях, что вырубка произошла в ночное время. Позднее акимат Алмалинского района подтвердил снос зеленых насаждений.

После многочисленных публикаций в соцсетях в понедельник Sulpak сообщил на своей странице в Facebook, что территория, на которой произошел снос деревьев не находится в собственности компании. «Мы так же, как и вы, считаем действия данных лиц противоправными. Мы тут же обратились в правоохранительные органы, от которых нам стало известно, что заявление по данному случаю уже подано и ведется разбирательство. Нас уверили, что результаты будут представлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на оперативное расследование, готовы оказывать соответствующим органам всестороннюю поддержку и открыты для сотрудничества. Просим воздержаться от скоропалительных выводов и необоснованных обвинений в наш адрес», – говорилось в сообщении компании.

В тот же день стало известно, что управление зеленой экономики акимата Алматы оштрафовало двух подрядчиков, привлеченных компанией-владельцем сети Sulpak для благоустройства территории возле филиала на Толе би, 187. ИП «Сакура» оштрафован за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а ИП «Бурибекова» – за несвоевременную уборку деревьев, сообщили в понедельник вечером в пресс-службе управления зеленой экономики.

Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву провести служебное расследование вырубки этих деревьев. По его окончанию руководитель администрации города должен привлечь виновных к ответственности.