Около 80% взаиморасчетов в ЕАЭС осуществляются в нацвалютах - минторговли

Предприниматели сами выбирают, в чем выгоднее рассчитываться
Алия Иксанова, Vласть
Около 80% взаиморасчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предприниматели осуществляют в национальных валютах, сообщила во вторник вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова.
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