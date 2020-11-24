Около 80% взаиморасчетов в ЕАЭС осуществляются в нацвалютах - минторговли

«Надо сказать, что у нас каких-то ограничений или специальных зарегулированных форм для того, чтобы предприниматели выбирали именно (определенную - V.) валюту, в которой они хотят осуществлять взаиморасчеты, тем более в рамках ЕАЭС, нет. Каждый предприниматель выбирает сам, в чем ему выгоднее и удобнее рассчитываться. Естественно, у нас исторически торговые связи с РФ очень сильные, очень большой товарооборот, предприниматели предпочитают рассчитываться в национальных валютах. Надо сказать, что в рамках ЕАЭС, у меня есть информация о том, что порядка 76-77% расчетов осуществляются именно в национальных валютах», - сказала Кушукова на брифинге.

По ее словам, «львиную долю от этого занимают расчеты в российских рублях, на тенге приходится где-то 1,5%».

В ЕАЭС входят Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.