Казахстан может запретить вывоз ряда лекарств для предотвращения их дефицита

Министерство здравоохранения Казахстана может ввести запрет на вывоз порядка 60 видов лекарств и медицинских изделий, чтобы предотвратить их дефицит в республике, сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

Она проинформировала, что 6 ноября состоялось заседание межведомственной комиссии, где министерство здравоохранения выразило озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии.

«В целях недопущения таких негативных проявлений предложено ввести запрет на (вывоз - V.) наиболее популярных медицинских препаратов, которые пользуются повышенным спросом в такой непростой для нашей страны период. Это 59 наименований, туда же вошли средства индивидуальной защиты - маски, перчатки», - сказала Кушукова на брифинге в столице.

Она отметила, что целью планируемого запрета является недопущение дефицита и роста цен на лекарства. По мнению Кушуковой, запрет будет введен в ближайшее время.

Вице-министр также проинформировала, что данное решение не противоречит нормам договора о Евразийском экономическом союзе. «У нас в рамках договора было предусмотрено, что если речь идет об обеспечении национальной безопасности, о здоровье граждан, то такие ограничения мы можем принимать», - сказала Кушукова.