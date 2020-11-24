Сложности с бюджетом не позволяют увеличить пособия для инвалидов – Нурымбетов

Из-за нехватки средств в бюджете министерство труда и социальной защиты не планирует в ближайшие годы повышать пособия по инвалидности, сообщил во вторник в ходе IX гражданского форума глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«Откровенно скажу, что в ближайшие годы повышения пособий вне индексации, наверное, не будет, потому что сейчас есть сложности с бюджетом», - сказал Нурымбетов, отвечая на вопрос инвалида третьей группы о низком пособии.

При этом, отметил министр, в 2021 году пенсии и пособия будут проиндексированы с учетом уровня инфляции, как это делается ежегодно.

В 2020 году пособие по инвалидности в Казахстане составляет: для инвалидов первой группы – 62,7 тыс. тенге, инвалидов второй группы – 50 тыс. тенге, инвалидов третьей группы – 34 тыс. тенге.