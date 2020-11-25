​«Нур Отан» анонсировал предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому»

Во время предвыборного съезда партии «Нур Отан» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому». Партия и правительство планируют мобилизовать на ее реализацию 21 трлн тенге в течение следующих пяти лет и за счет этого решить широкий пласт социальных проблем.

Свое выступление Токаев начал с упоминания о том, что многие страны оказались в критической ситуации. Казахстан же, по его мнению, отличается от них «достаточным запасом прочности» и «четко разработанным планом развития». Благодаря располагаемым финансовым ресурсам и поддержке миллионов граждан страна смогла сохранить внутриполитическую стабильность, поддержать бизнес и выполнять все социальные обязательства.

В ситуации кризиса, заметил Токаев, для правящей партии, правительства и всего общества открываются «уникальные возможности». Чтобы использовать его, «Нур Отан» должен предложить новую парадигму развития. Ее осуществление потребует задействовать усилия всех ветвей власти. На этом фоне предстоящие выборы оказываются, по словам президента, особенно важны для общества.

«Нужно придать импульс системной модернизации, сформулированные первым президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в пяти институциональных реформах и плане нации. С этой же целью мы принимаем предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому» до 2025 года. Это детально просчитанный реалистичный документ. Несмотря на сложности в экономике, Нур Отан вместе с правительством планирует мобилизовать на реализацию программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге», − продолжил Токаев.

Глава государства пояснил, что программа предлагает «эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа». «Нур Отан», настаивает он, учел все предложения общества: «Без преувеличения можно сказать, что нашу программу готовила вся страна».