Токаев заявил о намерении «Нур Отана» вовлекать общество в процесс управления государством

«Нур Отан» будет активно вовлекать общество в процесс принятия государственных решений. Эта задача связана с уже начатой реформой местного самоуправления, суть которой состоит в выборности сельских акимов, общественном управлении бюджетом и контроле за местными органами власти, заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время съезда партии.

Еще одним приоритетом партии власти Токаев считает формирование «подотчетного слышащего государства» с ответственными гражданами. Развитие страны, убежден он, невозможно «без взаимного доверия государства и общества». Поэтому проблемы людей уже являются «главным ориентиром» работы «Нур Отана». Ключевым приоритетом в ней продолжит оставаться борьба с коррупцией. «Это не кампанейщина, а серьезная последовательная работа. Деятельность госорганов должна быть прозрачной и находиться под постоянным контролем общественности. Всемерная поддержка волонтерства и неправительственного сектора – залог устойчивого развития страны», − пояснил свою мысль президент.

Гражданский сектор должен стать полноценным участником процесса принятия решений по всем важнейшим вопросам деятельности государства, настаивает Токаев. В этой связи партия будет активно продвигать концепцию развития местного самоуправления: «Она включает в себя выборность сельских акимов, бюджет народного участия, гражданский контроль за местными органами власти. На этом реформа местного самоуправления не остановится. По мере достижения результатов партия займется дальнейшим продвижением полезных преобразований в этой сфере».

Запланированные партией преобразования, по словам Токаева, уже отражены в программных документах Нурсултана Назарбаева и многочисленных посланиях народу. Он намерен следовать их траектории. Чтобы выработать ответ на все вызовы и угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, «Нур Отан» должен консолидировать общество. Партия, не сомневается президент, всегда выступала и будет выступать такой объединяющей силой. И в подтверждение этого она будет внедрять принцип верховенства закона, без которого невозможен «порядок и гармония» в обществе.

«Наша программа ориентирована на построение развитого гражданского общества и экономически самодостаточного государства. Мы должны всегда помнить, что статус правящей партии заключается не в доступе к властным полномочиям, а возможности приносить реальную пользу стране и людям. Члены партии, особенно те, кто занимает высокие посты в системе госуправления, должны быть примером истинного трудолюбия, политической ответственности, гражданского патриотизма», − резюмировал президент.