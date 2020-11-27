​Сотрудники канцелярии премьер-министра, Минэнерго и акиматов подозреваются в хищении социального газа

Антикоррупционной службой ведется расследование в отношении действующего сотрудника канцелярии премьер-министра, должностных лиц министерства энергетики и акиматов областей по факту хищений при распределении социального нефтяного газа регионам. Двое подозреваемых взяты под стражу, сообщил во время брифинга руководитель столичного департамента агентства по противодействию коррупции Чингис Кабдулла.

«В настоящее время департаментом проводится расследование в отношении должностных лиц министерства энергетики и ряда акиматов областей, которые в период 2019-2020 годов, при распределении объёмов социального нефтяного газа, злоупотребляя должностным полномочиями, путем внесения в план поставок газа на внутренний рынок республики заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия в виде недополучения в ряде областей сжиженного топлива», - сообщил Кабдулла.

По его словам, газ на сумму 1,5 млрд тенге недополучили в Павлодарской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, а также в столице и городе Алматы. Кроме того, эти чиновники подозреваются в неоднократном получении взяток от порядных субъектов предпринимательства города Актау и Тараз за незаконное завышение объемов отпускаемого газа и замену поставщика производителя.

«У нас в ходе следствия установлен факт сбыта голубого топлива, предназначенного для потребности Мангистауской области, на территории Караганды на общую сумму свыше 252 млн. тенге в объёме 3 500 тонн. Завышение стоимости газа от отпускной цены до конечного потребителя составило более чем в три раза», - рассказал в качестве примера руководитель департамента. Кабдулла подчеркнул, что один из подозреваемых − действующий сотрудник канцелярии премьер-министра. Два лица уже взяты под стражу, следствие продолжается.

UPD. Пресс-служба премьер-министра сообщила, что подозреваемый по уголовному делу о сбыте газа сотрудник канцелярии главы кабмина ранее работал в акимате города Актау и был принят на работу в канцелярию в марте 2020 года: «Расследуемые по уголовному делу события относятся к периоду его работы в местных исполнительных органах Мангистауской области».