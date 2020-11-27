​66 казахстанских школ закрыты на карантин – Минздрав

За неделю в Казахстане заболели 129 школьников
На сегодняшний день 66 казахстанских школ находятся на карантине, сообщила во время брифинга председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.
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