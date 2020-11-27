​66 казахстанских школ закрыты на карантин – Минздрав

На сегодняшний день 66 казахстанских школ находятся на карантине, сообщила во время брифинга председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«С 1 сентября было закрыто 165 школ, на сегодняшний день на карантине находятся 66 школ. Минимальный срок, на который школа закрывается на карантин», - отметила Есмагамбетова.

Всего с начала учебного года среди школьников зарегистрирован 1 741 случай коронавирусной инфекции, в том числе 482 среди детей, обучающихся в дежурных классах и 1 259 - среди детей обучающихся дистанционно. За последнюю неделю зарегистрировано 129 случаев среди школьников, обучающихся в дежурных классах в 12 регионах.