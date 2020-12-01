Fly Arystan запустит авиасообщение между Алматы и Туркестаном

Авиакомпания FlyArystan запустила авиасообщение между столицей и Туркестаном. А с 5 декабря будет открыт рейс из Алматы.

«Сегодня в аэропорт прилетел первый рейс авиакомпании FlyArystan, и это, я думаю, даст возможность начать развивать туризм в Туркестане», - сказал президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер.

Полеты из столицы выполняются на Airbus А320 два раза в неделю по вторникам и пятницам, а прямые рейсы из Алматы в Туркестан запустят с 5 декабря по понедельникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 6 999 и 5 999 тенге, соответственно.

Международный аэропорт Туркестана является первой воздушной гаванью, построенной в Казахстане с нуля. По словам председателя комитета гражданской авиации Талгата Ластаева, несмотря на короткие сроки реализации проекта - около 11 месяцев - аэропорт полностью соответствует всем стандартам безопасности.

«Только что авиационной администрацией Казахстана вручен сертификат эксплуатанта аэродрома. Этот документ подтверждает, что все стандарты безопасности как казахстанские, так международные соблюдены. Сертификация проводилась с конца августа и закончилась на днях. Аэропорт Туркестана – это проект ГЧП. Инвестор ставил перед собой задачи (по срокам строительства - V). Но это никоим образом не должно было влиять на безопасность», - заверил Ластаев.

После FlyArystan, предоставить доступ к аэропорту планируется и другим казахстанским авиакомпаниям – SCAT и Qazaq Air. Затем, первые международные маршруты, по информации министерства индустрии и инфраструктурного развития, соединят Туркестан со Стамбулом и Дубаи. А по мере восстановления авиасообщения ожидается открытие рейсов в Москву, Баку, Самарканд и другие города.

Для поддержки иностранных компаний и расширения географии полетов новый международный аэропорт будет работать в режиме «открытого» неба.