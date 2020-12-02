Завершить автоматизацию постановки в очередь на выдачу земель планируется в 2021 году – МСХ

До конца первого квартала 2021 года в Казахстане завершат автоматизацию постановки в очередь на выдачу земель, а к 2026 году создадут сельскохозяйственные цифровые карты. Об этом в среду в ходе заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Одной из насущных проблем в сфере земельных отношений является вопрос наведения порядка в очередности при получении земельного участка. До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка», - сообщил Омаров.

Кроме того, в данное время Минсельхоз совместно с министерством цифрового развития ведет работу по оцифровке земель. До конца 2020 года будут созданы почвенные и геоботанические и сельхозкарты на площади 26,25 млн га и 6,5 млн соответственно, а в 2021-2022 годах запланировано увеличить этот охват до 40 млн и 33,2 млн га.

«В рамках разработки государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2022-2026 годы планируется покрыть весь объем цифровыми сельскохозяйственными картами», - рассказал о планах министр.

Вместе с тем в 2020 году в пилотном режиме в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях проведен космомониторинг и выявлено 8,3 млн га неиспользуемых земель.

«2,6 млн га пастбищ в добровольном порядке возвращены в государственную собственность, владельцам 5,7 млн га земель направлены уведомления об устранений нарушений», - уточнил Омаров.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин отметил, что в целом цифровизацией будет охвачено более 100 млн га земель сельхозназначения. На это потребуется в рамках государственно-частного партнерства 50 млрд тенге инвестиций.

«Цифровизация в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и животноводческой продукции. При этом затраты фермера сократятся более чем на 15%. В целом в перспективе только за счет цифровизации повысится сбор зерна до 25 млн тонн в год», - считает глава правительства.

Он также поручил в течение месяца разработать дорожную карту дальнейшей цифровизации АПК и земельных отношений, до конца 2021 года полностью охватить страну космическим мониторингом земель, а сроки выдачи документов на земельные участки сократить с 1 года до 20 дней.