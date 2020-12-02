В нем представлено 126 человек
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ЦИК зарегистрировал партийный список «Нур Отана»
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В среду Центральная избирательная комиссия приняла постановление о регистрации списка кандидатов в мажилис партии «Нур Отан».

«26 ноября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы общественного объединения партии «Нур Отан» о выдвижении кандидатов на выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан», - сказал член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Он отметил, что в партийном списке общественного объединения представлено 126 человек, из которых 40 – женщины и лица, не достигшие 29-летнего возраста, что составляет 31,7% от общего числа включенных в список.

«На основании представленных уполномоченными органами сведений, Центральной избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийный список для избрания депутатов мажилиса, соответствию требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК». Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК», - подчеркнул Смагулов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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