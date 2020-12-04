Понятный механизм закрытия бизнеса на карантин предлагает разработать сенатор

Механизм ограничения деятельности бизнеса из-за карантина непонятный и нерегламентированный, поэтому его следует пересмотреть, считает депутат Даурен Адильбеков. Об этом он заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате.

«С учетом накопленного опыта во время карантина бизнес предлагает определить порядок ограничения деятельности объектов предпринимательской и иной деятельности, утверждаемый постановлением правительства. Он должен содержать сроки, условия, период карантина, перечень субъектов, необходимые меры для обеспечения безопасности», - заявил депутат.

Адильбеков напомнил, что в данное время решение об ограничении деятельности принимается центральным государственным органом или должностным лицом на основании роста количества выявленных случаев заболевания коронавирусом. В то же время сроки размещения информации о введении карантина не регламентированы. Все это увеличивает риск ведения бизнеса и планирование деятельности.

Парламентарий привел статистику министерства национальной экономики, согласно которой с 1 марта по 1 ноября в Казахстане прекратили деятельность 57 тыс. субъектов МСБ.

«Механизм ограничения деятельности вызывает вопросы. Ограничили междугородные автобусные перевозки. Но люди перемещаются из города в город на легковых машинах по 5-15 человек, есть воздушные и железнодорожные сообщения. Вопросы вызывали ограничения деятельности кинотеатров, которые также выполнили 18 требований МВК, но их деятельность ограничена», - отметил сенатор.