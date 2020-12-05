Дания прекратит добычу нефти и газа в рамках борьбы с изменением климата

Дания решила полностью отказаться от геологоразведки нефти и газа в Северном море, чтобы к 2050 году полностью прекратить добычу ископаемых углеводородов в рамках борьбы с изменением климата, сообщает Русская служба ВВС .

«Мы ставим финальную точку эре полезных ископаемых. Мы – лидер по добыче нефти в ЕС, и наше решение будет иметь резонанс по всему миру», - заявил министр по проблемам климата и энергетики Дан Йёргенсен.

В 2019 году страна, по оценке компании BP, добывала по 103 тыс. баррелей в день, у нее 20 нефтегазовых месторождений, на которых установлены 55 буровых платформ. Министерство энергетики подсчитало, что из-за нынешнего решения Дания может потерять 13 млрд крон ($2,1 млрд).

Однако это решение имеет историческое значение. Йёргенсен рассказал в интервью Би-би-си, что ни одна крупная нефтедобывающая страна пока не решилась на подобный шаг. Дания же считает себя одним из лидеров в борьбе с климатическими изменениями, но добыча нефти не способствовала этому имиджу.

«Мы хотим к 2050 году стать климатически нейтральными. И если мы хотим, чтобы нам верили, то это необходимое решение», - сказал он.

Премьер-министр Метте Фредериксен назвала избирательную кампанию, благодаря которой нынешнее правительство пришло к власти, «первыми климатическими выборами». И решение властей должно стать доказательством их приверженности в борьбе с изменением климата.

Но не последнюю роль сыграл здесь и экономический фактор: из-за снижения цен на нефть и роста расходов интерес компаний к последнему раунду нефтяных тендеров пропал.

По словам Йёргенсена, теперь упор будет сделан на разработку технологий улавливания и хранения углерода, а благодаря развитию ветроэнергетики появятся новые рабочие места.

Дания считается одной из самых передовых стран в вопросе борьбы с изменением климата. К 2030 году власти надеются снизить уровень выбрасываемого в атмосферу углекислого газа на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести выделение CO2 до нуля.