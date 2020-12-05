Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет

За месяц до парламентских выборов министерство цифрового развития и комитет национальной безопасности объявили об учениях «Кибер-безопасность Нур-Султан-2020»: жителей столицы ждут перебои с доступом к зарубежным интернет-ресурсам, если они не установят сертификат безопасности. Его внедрение полтора года назад вызвало скандал и впоследствии было отменено.

"В текущем году в связи пандемией и переходом на дистанционные формы работы участились кибератаки на цифровое пространство страны. В частности, в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кибератак в казахстанском сегменте Интернет выросло почти в 2,7 раз", - говорится в сообщении министерства цифрового развития.

На дистанционное обучение Казахстан перешел в марте, однако учения решено было провести только в декабре - спустя восемь месяцец.

По данным министерства, к защите от киберугроз "будут привлечены Национальный координационной центр информационной безопасности и система «Киберщит Казахстана», Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА), а также силы и средства оперативных центров информационной безопасности КВОИКИ и операторов связи, подразделений по обеспечению информационной безопасности государственных органов и частных компаний".

"В период проведения киберучений возможно возникновение различных проблем с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые могут быть устранены путём установки сертификата безопасности", - указывается в сообщении.

Министерство ничего не сообщило о сроках проведения учений.

Казахстанский сертификат безопасности был внедрен впервые в июле 2019 года, тогда пользователей также призывали установить его, а у тех, кто этого не сделал, возникли проблемы с доступом к крупнейшим мировым ресурсам, включая Google.

Mozilla и Google тогда приняли меры для онлайн-безопасности и конфиденциальности частных лиц в Казахстане, применив технические решения в браузерах Firefox и Chrome, чтобы заблокировать возможность перехвата правительством Казахстана интернет-трафика внутри страны.

Спустя короткое время Комитет нацбезопасности заявил, что проводил тестирование сертификата. А президента Касым-Жомарт Токаев сообщил, что сертификат внедрялся по его поручению.

«КНБ по моему поручению провёл тестирование сертификата безопасности в рамках программы «Киберщит». Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне», - заявлял Токаев.