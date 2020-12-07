В Алматы подготовлено 23 стационара для больных COVID-19 на 7 тыс. коек – Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в службе центральных коммуникаций в понедельник рассказал о подготовке города ко второй волне коронавирусной инфекции.

По его словам, подготовлено 23 стационара для больных COVID-19 на 7011 коек, в том числе 250 реанимационных. В период пандемии было построено 3 новых инфекционных стационара и за счет частных инвестиций реконструировано две клиники.

«Проводится работа по укреплению материально-технической базы клиник. В прошлом году принята трехлетняя программа модернизации оснащения организаций медоборудованием. В этом году закуплено 4197 единиц оборудования для 74 стационаров и клиник», - сообщил Сагинтаев.



Помимо этого, закуплено 35 новых машин скорой помощи, до 16 декабря поступит еще 50 и 50 – в начале 2021 года.



Также Сагинтаев рассказал, что создан единый банк КТ-, МРТ-, рентген-снимков с прямым доступом для городских стационаров. ИТ-платформа на основе искусственного интеллекта определяет наиболее пораженные участки легких, что помогает врачам поставить точный диагноз и повышает качество лечения.

В городе сейчас проводится более 14 тыс. ПЦР-исследований в сутки с возможностью расширения до 22 тыс. исследований в сутки, реализуется общегородская программа по обеспечению стационаров первого эшелона централизованной системой медицинских газов, в том числе кислорода, усилена работа первичной медико-санитарной помощи.

«В прошлом году мы приняли 3-летний городской план по обеспечению медицинскими услугами в шаговой доступности. Всего будет построено 35 амбулаторий. Уже введено в строй 16 амбулаторий, в следующем году вводятся еще 11», - отметил аким.

Что касается лекарственного обеспечения, то в специальном стабфонде Алматы создан неснижаемый запас из 8 млн лекарственных препаратов по 68 наименованиям. Для этого было выделено 10 млрд тенге. Также создан двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. В наличии имеется 4,7 млн СИЗ, ожидается поступление 4,6 млн СИЗ от «СК-Фармация». Кроме того, в городе налажено производство медицинских масок с ежедневной мощностью 1 млн единиц.