С учетом экономической ситуации речь о реализации второго этапа ЛРТ не идет – Кульгинов

Акимат столицы даже не ведет речи о реализации второго этапа проекта ЛРТ – его строительства от вокзала «Нурлы жол» до старого вокзала, потому что не могут завершить даже первый этап.

«Изначально план был: первый этап (строительство линии от аэропорта до вокзала «Нурлы жол» – V), потом уже второй этап – соединить со старым вокзалом. Такие грандиозные планы были. Но с учетом экономической ситуации о втором этапе пока речь не идет. Но первый этап начался, вы видите, сколько инфраструктуры построено. Потом нужно понимать, что это не только для пассажиров аэропорта планировалось. Город растет, количество людей растет», - заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким столицы Алтай Кульгинов, объясняя, почему проект ЛРТ городу нужен.

При этом, признал он, по этому проекту «очень много вопросов». И это очень сложный проект из-за проблем с финансированием после отзыва лицензии у «Банка Астаны».

«Теперь это капиталоемкий проект. Поэтому сейчас в период пандемии с банками (по кредитованию – V) была работа временно приостановлена», - отметил Кульгинов.

Вместе с тем, заверил он, вопрос привлечения средств на строительство ЛРТ из пенсионного фонда и Национального фонда не рассматривался и не рассматривается.