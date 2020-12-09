Экологи выступили против реализации проектов ГЧП на особо охраняемых территориях

В соответствии с действующим законодательством особо охраняемые природные территории являются одним из объектов, на которых не может реализовываться ГЧП. Но, по мнению активистов, если предложение министерства будет одобрено, это позволит окончательно передать управление общенациональным богатством в частные руки.

Постановление Минэкологии было опубликовано на сайте 5 ноября сроком на один день и только после жалобы активистов было вывешено на портале электронного правительства со 2 до 20 декабря. 25 декабря по нему планируется провести общественные слушания.

Экологи отмечают спешку с обсуждением и принятием поправок и возмущены аргументацией Минэкологии, что «передача участков национальных парков в государственно-частное партнерство будет способствовать увеличению доверия со стороны инвесторов».

Активисты считают, что обоснование ведомства является поверхностным и не сопровождается расчетами или обоснованием ни по объемам возможного «дополнительного финансирования», ни серьезной оценкой рисков как в области земельного права, так и антикоррупционных рисков.

Елена Ерзакович, представляющая инициативную группу «Сохраним Кок-Жайляу», отметила, выступая на пресс-конференции в среду в Алматы, что механизм ГЧП применяется в Казахстане всего несколько лет и он не подходит для имеющихся типов внешнего управления и долгосрочных контрактов на особо охраняемых природных территориях. Нынешнее законодательство о ГЧП Ерзакович называет сложным и запутанным, а примеров международных договоров с опытом успешной реализации таких проектов и аргументов от министерства экологии специалист не нашла.

Председатель экологического общества «Зеленое спасение» Сергей Куратов выразил обеспокоенность поправками на фоне всемирного изменения климата, потери биологического разнообразия и резкого сокращения водных ресурсов: в этом контексте охрана территорий представляет особый стратегический характер. Мониторинг показывает, что на территории Иле-Алатауского и некоторых других нацпарков строительство активно ведется. На строящиеся объекты накладывают штрафы, но само строительство не прекращают. В результате деятельности частных предпринимателей, являющихся владельцами территорий, образуются оползни и размывы. Кроме того, «Зеленым спасением» была выявлена минимум сотня заброшенных объектов на территориях нацпарков. Куратов называет поправки в закон неоправданными и способными привести к непредсказуемым негативным последствиям.

«Территории национальных парков, в частности, которые прилегают к Алматинскому региону, сильно фрагментированы. В определенных местах образовались, как мы их называем, зоны недоступности. Например, бывший санаторий «Алма-Арасан» приватизирован и пройти через него невозможно. То же самое с Просвещенцами, речками Бутаковского ущелья. Региональный парк «Медео» практически превратился в стройплощадку и мы видим, как постепенно сжимается его территория: то было 900 га, вот уже стало 700. Это первое, что ограничивает количество туристов и приводит к тому, что они вынуждены концентрироваться в определенных местах», - отметил Куратов.

Он также обратил внимание на «огромное количество платных полян в нацпарках». «Почему человек, заплатив сначала на КПП, должен затем платить за поляну, а не за какую-то услугу? Еще один важный момент – парки в категории ООПТ созданы, в первую очередь, чтобы сохранять природу, а не удовлетворять все потребности туристов. Туризм не значит вседозволенность. Ну и наконец, необходимо изменить саму экономическую модель управления парками. Прибыль, которая уходит в частные руки, должна быть направлена паркам. При этом нет проблем во взаимодействии с бизнесом. Но хозяин на территории парка должен быть один», - подчеркнул эколог.

Журналист и общественный деятель Сергей Пономарев также заявил, что считает неправильным, что деньги туристов за визит на территории национальных парков будут направлены частным компаниям, которые сложно проконтролировать, а сотрудники нацпарков, таким образом, оказываются в позиции «обыкновенных уборщиков, которые не смогут оспорить это решение, поскольку договора составлены так, что въезд, тропы, паркинг и прочее будут принадлежать частным лицам».