Все материалы переданы в Генпрокуратуру
Около 30 СМИ уже нарушили выборное законодательство – МИОР
Фото Жанары Каримовой

Министерство информации и общественного развития обещает тщательно мониторить отечественные средства массовой информации, и о каждом допущенном нарушении в рамках выборной кампании сообщать в генеральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию. В данное время, уже передано около 30 материалов, сообщил вице-министр ведомства Кемелбек Ойшыбаев.

«В агитационный период наше министерство будет вести постоянный мониторинг информационного поля. (Мы будем – V) фиксировать нарушения и по нашему алгоритму действия направлять информацию в генеральную прокуратуру и уведомлять Центральную избирательную комиссию. Нами будут фиксироваться все материалы в СМИ по выборной тематике, подсчитываться объем материалов с упоминанием партий и кандидатов, выявляться признаки нарушения выборного законодательства, мониторинг будет охватывать все республиканские и региональные СМИ, а также традиционные СМИ и интернет-ресурсы», - пообещал Ойшыбаев.

Далее уже Генпрокуратура будет принимать соответствующие меры по отношению к СМИ, нарушившим выборное законодательство. В результате чего к ответственности могут быть привлечены как руководители, так и журналисты.

«В начале электоральной кампании нами уже были зафиксированы около 30 подобных нарушений, материалы по которым уже направлены в соответствующие органы», - подчеркнул вице-министр.

Наиболее частыми нарушениями, по его словам, являются неравномерное упоминание партий и кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов, проведение социальных опросов, тогда как опросы общественного мнения могут проводить только специально зарегистрированные юридические лица. Чаще всего, уточнил Ойшыбаев, выборное законодательство нарушают региональные СМИ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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