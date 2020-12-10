Около 30 СМИ уже нарушили выборное законодательство – МИОР

Министерство информации и общественного развития обещает тщательно мониторить отечественные средства массовой информации, и о каждом допущенном нарушении в рамках выборной кампании сообщать в генеральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию. В данное время, уже передано около 30 материалов, сообщил вице-министр ведомства Кемелбек Ойшыбаев.

«В агитационный период наше министерство будет вести постоянный мониторинг информационного поля. (Мы будем – V) фиксировать нарушения и по нашему алгоритму действия направлять информацию в генеральную прокуратуру и уведомлять Центральную избирательную комиссию. Нами будут фиксироваться все материалы в СМИ по выборной тематике, подсчитываться объем материалов с упоминанием партий и кандидатов, выявляться признаки нарушения выборного законодательства, мониторинг будет охватывать все республиканские и региональные СМИ, а также традиционные СМИ и интернет-ресурсы», - пообещал Ойшыбаев.

Далее уже Генпрокуратура будет принимать соответствующие меры по отношению к СМИ, нарушившим выборное законодательство. В результате чего к ответственности могут быть привлечены как руководители, так и журналисты.

«В начале электоральной кампании нами уже были зафиксированы около 30 подобных нарушений, материалы по которым уже направлены в соответствующие органы», - подчеркнул вице-министр.

Наиболее частыми нарушениями, по его словам, являются неравномерное упоминание партий и кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов, проведение социальных опросов, тогда как опросы общественного мнения могут проводить только специально зарегистрированные юридические лица. Чаще всего, уточнил Ойшыбаев, выборное законодательство нарушают региональные СМИ.