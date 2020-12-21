​Страны Евросоюза ограничивают авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Европейские страны стали запрещать въезд всех прибывающих из Великобритании из-за быстро распространяющегося в стране штамма коронавируса, который привел к резкому росту случаев заболевания. В числе закрывших свои границы Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия, сообщает Reuters .

Франция закрыла въезд для прибывающих из Великобритании любым видом транспорта пока только на 48 часов, начиная с вечера воскресенья. Германия, Италия и Нидерланды приостановили авиасообщение с Великобританией, за ними последовала и Ирландия – часть Соединенного королевства. Продолжительность запрета в каждой из этих странах варьируется, доходя до двух недель. Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Чехия и Бельгия также объявили о планах запретить полеты из Великобритании.

«Разновидность COVID, недавно обнаруженная в Лондоне, вызывает беспокойство, и наши ученые должны его изучить», - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. «Эта (мутация вируса) еще не идентифицирована в Германии», - сказал министр здравоохранения Йенс Спан в интервью телеканалу ARD. «Но, конечно, мы очень серьезно относимся к сообщениям из Великобритании».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса и он привел к росту числа инфекций. В воскресенье оно выросло почти на 36 000 − это самый высокий ежедневный рост с начала пандемии. Следом британское правительство ужесточило ограничительные меры для Лондона и близлежащих районов, а также отменило запланированные послабления в рождественский период.

Ограничения на транспортное сообщение также усугубляют положение Британии, которая покидает Европейский Союз 31 декабря из-за окончания переходного периода. Лондон и Брюссель до сих пор не смогли заключить торговую сделку после Брекзита, что увеличивает вероятность неразберихи в грузоперевозках.