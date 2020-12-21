Жилстройсбербанк переименован в «Отбасы банк»

«20 декабря 2020 года была проведена перерегистрация акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», - говорится в пресс-релизе.

С этого дня полное наименование банка – акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». Единственным акционером банка остается АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» со 100% правами владения и пользования государственным пакетом акций. Изменяется только официальное наименование банка как юридического лица.

«Отбасы банк» остается банком, реализующим систему жилищно-строительных сбережений и не меняет своих функций оператора государственных жилищных программ», - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем планируется, что в 2021 году «Отбасы банк» станет полноценным институтом, который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Для этого планируется передать в него существующую систему очередности из акиматов и создать «Центр обеспечения жильем», который будет работать по принципу «одного окна» для всех нуждающихся в жилье граждан. Они не будут больше обращаться в несколько инстанций, чтобы подтвердить свой статус нуждающегося в жилье, вставать в очередь, а затем обращаться в банк для получения займа.

«Развитая инфраструктура банка, информационные и технологические ресурсы ускорят процесс обеспечения жильем граждан, в первую очередь из социально уязвимых слоев населения, расширят возможность управления очередностью, оптимизируют процедуру получения жилья гражданами, нуждающимися в жилье. При этом банк продолжит свою основную деятельность в рамках системы жилстройсбережений, обслуживая более 1,7 млн вкладчиков и около 181 тыс. заемщиков», - цитирует пресс-служба председателя правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимову.

На сегодняшний день депозитный портфель банка составляет 976 млрд тенге. К концу года планируется достичь показателя в 1 трлн тенге.