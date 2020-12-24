Коллективный иммунитет алматинцев к коронавирусу может достигать 55% – Бекшин

По предварительным данным исследования, которое проводит научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, у 55-56% жителей Алматы сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. При этом, отметил он, данного исследования недостаточно, так как обследовано только 5 тыс. человек.

«На сегодня есть предварительные данные, которые проводит у нас научно-практический центр санэпидэкспертизы и мониторинга министерства здравоохранения. Пока небольшое количество – около 5 тыс. исследованных методом случайной выборки. Уже показывает (коллективный иммунитет – V) в районе 55-56%», - сказал Бекшин.

При этом, подчеркнул он, этого количества исследованных для полного и точного заключения недостаточно, поэтому работа продолжается.

Вместе с тем аналогичную работу проводят и 12 лабораторий Алматы, которые делают гражданам тесты на наличие антител.

«У них (показатели коллективного иммунитета – V) повыше. Но там люди и один, и два, и три раза сдают (тесты – V), более точно судить о коллективном иммунитете (необходимо по – V) исследованию, которое проводит научно-практический центр санэпидэксперты и мониторинга», - уточнил Бекшин.