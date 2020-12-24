Более 2 тысяч предпринимателей приняли участие в образовательной программе Visa

Компания Visa совместно с Международным финансовым центром «Астана» и Финтех хабом МФЦА провела образовательную программу #ПоддержиСвоих для 2100 казахстанских предпринимателей. Она помогала торгово-сервисным предприятиям адаптироваться к условиям COVID-19 и пост-COVID реальности, сообщает пресс-служба Visa в странах Центральной Азии.

По данным Visa, число пользователей онлайн-магазинов в период пандемии по всему миру выросло на 14%, а объемы платежей в онлайне еженедельно росли со скоростью больше 20%, начиная с середины апреля. Пандемия подстегнула развитие рынка розничной электронной коммерции как в Центральной Азии, так и в Казахстане. В третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, онлайн платежи выросли в два раза.

Для помощи казахстанским предпринимателям в переводе бизнеса в онлайн, Visa совместно с партнерами запустила образовательную программу в рамках глобальной инициативы #ПоддержиСвоих. Программа на платформе Atameken Academy была сформирована из двух блоков, включающих 6 модулей и 26 видео уроков, представляющих возможность узнать, какие инструменты, решения и навыки необходимы для ведения бизнеса в нынешней ситуации. В рамках образовательной программы #ПоддержиСвоих участникам был открыт доступ к онлайн обучению в формате лекций с известными экономистами, экспертами Visa и успешными казахстанскими предпринимателями.

«Подводя итоги [программы], мы рады видеть, что принесли практическую пользу – 76% локальных предпринимателей нашли ее полезной для себя, а 80% планируют или уже применяют приобретенные в ходе обучения знания в собственном бизнесе», - прокомментировала итоги программы Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Результаты опроса компании по окончанию курса продемонстрировали, что самым популярным в ходе обучения стал модуль «Площадки для продажи товаров и услуг, маркетплэйсы» с 29% голосов, далее следуют модули «Продвижение в интернете, Instagram и наработка лояльной аудитории и постоянных клиентов», - 24%, «Прием безналичных платежей», а также «Финансы» - 19%, замыкает список модуль «Службы доставки», за который отдали голоса 9% участников. 48% предпринимателей сообщили, что планируют применить приобретенные в ходе обучения знания в собственном бизнесе, а 32% отметили, что уже внедрили полученный опыт в своем деле.

Также в рамках глобальной инициативы #ПоддержиСвоих Visa была запущена платформа поддержки малого бизнеса, которая содержит специальные предложения для малого бизнеса от партнеров Visa, а также практические рекомендации по ведению бизнеса онлайн: создание веб-сайта, построение продаж через интернет, прием безналичных платежей и маркетинг.