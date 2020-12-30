Казахстан и Сербия расширят перечень товаров, ввозимых без уплаты таможенных пошлин

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны». Документ предусматривает расширение перечня товаров, по которым предусмотрена беспошлинная торговля.

«Страны Евразийского экономического союза могут без уплаты таможенных пошлин поставлять в Сербию сыр, алкогольные напитки и сигареты. Ранее эти товары облагались импортными таможенными пошлинами. Страны Евразийского экономического союза также улучшили условия доступа на внутренний рынок для сербских сыров, табака, бренди», - отметил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Для внутреннего рынка Евразийский экономический союз сохранил применение пошлин на ввоз мяса птицы, сахара, тканей, алкогольных напитков, сигарет, а также на ряд промышленных товаров, таких как компрессоры и моторные транспортные средства.

«Одним из преимуществ нового соглашения является его дополнение ключевыми нормами Всемирной торговой организации. В частности, стороны не будут создавать излишних препятствий во взаимной торговле путем применения санитарных и фитосанитарных мер, мер технического регулирования, будут гарантировать защиту объектов интеллектуальной собственности», - подчеркнул Султанов.

Реализация соглашения, считает министр, позволит расширить рынок сбыта товаров, производящихся в странах ЕАЭС. В частности, потенциал наращивания экспорта казахстанских товаров в Сербию составляет $250 млн – это товары нефтехимической, химической, металлургической, машиностроительной, пищевой отраслей промышленности, а также строительные материалы.